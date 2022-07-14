Последнее обновление: 14.07.2022 10:45

Население Беларуси продолжает нести валюту в банки

Валютные депозиты населения и юридических лиц в белорусских банках за январь-июнь 2022 года сократились на $589,9 млн. или 5,36% и на 1 июля составили $10,418 млрд, следует из отчета Национального банка РБ.

В июне валютные депозиты выросли немногим меньше, чем в мае - на 420,8 млн. или 4,21% (в мае рост составил $442,361 млн.), говорится в отчете Национального банка Беларуси. Подобные колебания вызваны операциями юрлиц, которые в апреле выводили валютные средства из РБ на фоне санкций в отношении финансовый системы страны.

Население с начала года вывело из банков валютные вклады на сумму в $597,1 млн. или 11,51%. Валютные депозиты населения на 1 июля 2022 года составили $4,5905 млрд., на 1 января этот показатель равнялся 5,1876 млрд. долларов.

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