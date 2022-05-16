Население Беларуси с начала года вывели из банков валютные вклады на сумму $726,5 млн.

Валютные депозиты населения и юридических лиц в белорусских банках за январь-апрель 2022 года сократились на $1,453 млрд. или 13,20% и на 1 мая составили $9,555 млрд.

В апреле валютные депозиты снизились на $516,356 млн. или 5,13%, говорится в отчете Национального банка Беларуси.

Население с начала года вывело из банков валютные вклады на сумму в $726,586 млн. или 14,01%. Валютные депозиты населения на 1 мая 2022 года составили $4,461 млрд., на 1 января этот показатель равнялся 5,1876 млрд. долларов. В апреле физлица сняли депозиты в банках на сумму $79,069 млн. или 1,74%.

В том числе срочные депозиты физлиц с начала года сократились на $327,080 млн. или 8,25% и на 1 мая 2022 года составили $3,638 млрд. В апреле срочные валютные депозиты населения сократились на $54,378 млн. или 1,47%.

Переводные депозиты физлиц с начала года снизились на $399,506 млн. или 32,68%. На 1 мая 2022 года этот показатель составил $822,883 млн. В апреле переводные депозиты сократились на $24,692 млн. или 2,91%.

Срочные депозиты юридических лиц с начала года снизились на $505,255 млн. или 15,81% и на 1 мая 2022 года составили $2,689 млрд. В апреле срочные валютные депозиты юрлиц выросли на $28,403 млн. или 1,07%.