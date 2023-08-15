Население Беларуси в июле сократило валютные депозиты в банках

Валютные депозиты населения и юридических лиц в белорусских банках за июль 2023 года сократились на $178,3 млн. или 1,78% и на 1 августа составили $9831,7 млн.

В июне валютные депозиты сократились на $62,3 млн. или 0,62% после сокращения в мае на $153,1 млн., говорится в отчете Национального банка Беларуси.

Население с начала года вывело из банков валютные вклады на сумму в $186,3 млн. или 3,95%. Валютные депозиты населения на 1 августа 2023 года составили $4,5316 млрд., на 1 января этот показатель равнялся $4,7179 млрд. В июле физлица сократили депозиты в банках на сумму $34,2 млн. или 0,75%.

В том числе срочные депозиты физлиц с начала года сократились на $368,7 млн. или 10,29% и на 1 августа 2023 года составили $3,2159 млрд. В июле срочные валютные депозиты населения сократились на $82,6 млн. или 2,51%.

Переводные депозиты физлиц с начала года выросли на $182,4 млн. или 16,09%. На 1 августа 2023 года этот показатель составил $1315,7 млн. В июле переводные депозиты выросли на $48,4 млн. или 3,82%.

Срочные депозиты юридических лиц с начала года сократились на $668,1 млн. или 25,06% и на 1 августа 2023 года составили $1,9975 млрд. В июле срочные валютные депозиты юрлиц сократились на $226,5 млн. или 10,19%.