Банки РБ в августе слегка повысили ставки по рублевым депозитам

В августе 2023 г. ставки на депозитном рынке Беларуси незначительно подросли, сообщает Нацбанк РБ.

Средняя процентная ставка по новым срочным депозитам банков, предоставленным юридическим лицам в белорусских рублях, в августе 2023 г. составила 2,51 процента годовых, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,34 процентных пункта. В том числе, по отзывным депозитам ставка составила 1,7 процента (выросла на 0,49 процентных пункта), по безотзывным – 3,62 процента годовых (снизилась на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем).

Для физических лиц средняя процентная ставка по новым депозитам в белорусских рублях в августе 2023 г. увеличилась с 8,53 до 8,54 процента годовых. В том числе, по отзывным депозитам ставка составила 7,41 процента годовых (снизилась на 0,12% по сравнению с предыдущим месяцем), по безотзывным – 8,66 процента годовых (увеличилась на 0,03% по сравнению с предыдущим месяцем).