Последнее обновление: 02.08.2023 11:15

Беларусь с 1 августа повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 августа повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, следует из постановления Совмина РБ №498 от 31 июля 2023 года.

Согласно документу ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты повышаются до $16,9 за тонну с $15,6 за тонну.

Пошлина на прямогонный бензин вырастет до $9,2 с $8,5 за тонну, на товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – до $5 с $4,6 за тонну.

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