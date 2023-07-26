Молдова сократит численность персонала посольства РФ

Молдова решила сократить численность персонала посольства РФ в Кишиневе на фоне расследования о слежке российских спецслужб. Об этом на заседании правительства Молдовы объявил министр иностранных дел Нику Попеску.

"Станет меньше лиц, которые пытаются дестабилизировать Молдову", – сказал он.

Попеску отметил, что в течение многих лет Молдова была "объектом враждебных действий" России, большинство из которых осуществлялись через посольство в Кишиневе, сообщает Jurnal TV.

"Важно, чтобы дипломатические службы были ориентированы на развитие хороших отношений, иначе, когда действия направлены на дестабилизацию и они не связаны с дипломатической деятельностью, это сложно. Мы договорились о необходимости ограничить количество аккредитованных дипломатов из России", – заявил министр.

Он добавил, что представители российского посольства уже проинформированы об этом решении.

Ранее было опубликовано расследование Jurnal TV и The Insider, где говорилось, что на крыше российского посольства в Молдове установлены десятки антенн и спутниковых тарелок, которые спецслужбы РФ используют для слежки.