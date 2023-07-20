Австралия объявила о новых санкциях против России и Беларуси

Правительство Австралии вводит новые санкции в отношении 35 российских организаций и 10 граждан России и Беларуси.

В заявлении глава МИД Пенни Вонг говорится, что санкции вводятся в отношении "35 предприятий оборонного, технологического и энергетического секторов и 10 российских и белорусских граждан".

"Это решение, принятое в тесной координации с нашими международными партнерами, должно оказать максимальное давление на тех граждан, которые прямо или косвенно поддерживают вторжение России на Украину", - указала Вонг, отметив, что под санкции попали также предприятия, "имеющие важное экономическое и стратегическое значение для России".

По словам главы внешнеполитического ведомства, в новый санкционный список были внесены компании, поставляющие передовые технологии, электронику и оборудование российским вооруженным силам, и организации, занимающиеся атомной энергетикой и добычей арктических ресурсов, передает ТАСС.

Кроме того, финансовые ограничения были введены в отношении первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, вице-премьера Дмитрий Чернышенко, уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака, а также генерального директора концерна "Калашников" Владимира Лепина и генерального директора холдинга "Вертолеты России" Николая Колесова.