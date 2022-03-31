Последнее обновление: 31.03.2022 09:41

Австралия ввела пошлины в 35% на все товары, импортируемые из России и Беларуси

Правительство Австралии вводит дополнительные пошлины в размере 35% на все товары, импортируемые из России и Беларуси, чтобы усилить экономическое давление на эти страны.

С соответствующим заявлением выступил в четверг глава австралийского правительства Скотт Моррисон, передает ТАСС.

"Правительство Австралии предпринимает дальнейшие действия для роста экономических издержек России и поддерживающей ее Беларуси из-за вторжения на Украину. Мы применим дополнительный тариф в размере 35% на весь импорт из РФ и Беларуси с 25 апреля 2022 года", - указано в заявлении Моррисона, опубликованном на сайте правительства страны.

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