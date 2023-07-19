МЭА прогнозирует рост спроса на электроэнергию

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что мировой спрос на электроэнергию вырастет чуть менее чем на 2% в этом году, говорится в очередном отчете агентства о рынке электроэнергии.

"Глобальный спрос на электроэнергию вырастет чуть менее чем на 2% по сравнению с показателем в 2,3% в 2022 году. Но если предположить, что мировые экономические перспективы улучшатся, ожидается, что рост спроса снова ускорится в 2024 году, восстановившись до 3,3%, согласно последним прогнозам МЭА", - говорится в отчете.

Ожидается, что в США, Японии и Европе спрос на электроэнергию упадет в 2023 году. В частности, ожидается, что потребление электроэнергии в Европейском Союзе снизится до уровня, который в последний раз наблюдался в 2002 году. Энергоемкие отрасли в ЕС еще не оправились от прошлогоднего спада производства, передает УНН.

Согласно отчету МЭА, рост глобального спроса на электроэнергию обусловлен электрификацией, направленной на сокращение выбросов, наносящих вред климату. Кроме того, из-за повышения температуры используется больше систем кондиционирования воздуха, что приводит к увеличению потребления электроэнергии. Это происходит в дополнение к устойчивому росту спроса в развивающихся странах.

Согласно анализу МЭА, несмотря на растущий спрос во многих регионах, активное глобальное использование возобновляемых источников энергии означает, что они на пути к удовлетворению всего дополнительного роста мирового спроса на электроэнергию в течение следующих двух лет.

По данным агентства, к 2024 году на возобновляемые источники энергии будет приходиться более трети мирового производства электроэнергии. В зависимости от погоды 2024-й может стать первым годом, когда в мире будет производиться больше электроэнергии из возобновляемых источников энергии, чем из угля.

В то же время ожидается, что объем электроэнергии, произведенной из ископаемого топлива, сократится в течение следующих двух лет. Прогнозируется, что электроэнергии, произведенная из нефти, станет существенно меньше, тогда как производство электроэнергии на угле несколько снизится в 2023 и 2024 годах после роста на 1,7% в 2022 году.