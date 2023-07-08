Литва закрыла пункт пропуска "Мядининкай" на границе с Беларусью

Служба охраны государственной границы Литвы приостановила пересечение границы с Беларусью в пункте пропуска "Мядининкай" из-за инцидента с белорусскими пограничниками.

Об этом в комментарии агентству BNS сообщил представитель VSAT Гедрюс Мишутис.

Как пояснила пограничная служба Литвы, в пятницу вечером литовские пограничники проверяли документы пассажиров рейсового автобуса Минск-Вильнюс и обнаружили у одного из пассажиров – гражданина Пакистана – поддельные румынские документы.

В таких случаях человеку отказывают во въезде в страну и возвращают в страну происхождения, но, говорят в VSAT, белорусская сторона отказалась его принять.

"До сих пор мы пытались поговорить с ними, проинформировать о ситуации, но они не впускают человека, хотя обязаны это сделать. Он практически сидит на стене, на линии. Иногда ложится на асфальт", – объясняет представитель литовских пограничников Мишутис.

Из-за этого VSAT и приняла решение остановить движение через "Мядининкай" в обоих направлениях, подчеркнув, что подобный случай за последние несколько лет происходит в третий раз и что во всех предыдущих случаях Беларусь в конце концов впускала иностранцев.

Госпогранкомитет Беларуси утверждает, что иностранец пересек литовскую сторону границы по настоящим документам.