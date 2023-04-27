Последнее обновление: 27.04.2023 12:27

Литва ограничит работу двух пунктов пропуска на границе с Беларусью

Таможенный департамент Литвы в настоящее время рассматривается вопрос об ограничении работы пунктов пропуска Твярячюс (с белорусской стороны Видзы) и Шумскас (Лоша) на границе с Беларусью.

«Согласно информации, распространяемой литовской стороной, через указанные пункты пропуска будет разрешено движение только легкового транспорта в дневное время суток. Планируется, что ограничения будут введены к концу года», - говорится в сообщении Госпогранкомитета РБ.

«В качестве причин такого решения литовская таможня называет риск коррупции и контрабанды, а также отсутствие рентгеновского оборудования», - отмечается в сообщении.

Ранее по теме


<Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование