Госпогранкомитет Беларуси обнаружил визуальные аномалии на границе с Литвой

Госпогранкомитет Беларуси сообщил о существовании визуальных аномалий на границе с Литвой, которые помимо прочего влияют на работу расположенных вдоль границы видеокамер через искажение передаваемой картинки.

Именно таким образом белорусское ведомство ответило на претензии властей Литвы, что один из белорусских пограничников пересек границу и на два метра углубился на территорию Литвы. Литовская сторона публиковала видео данного инцидента.

«С учетом опубликованного литовской стороной 18 апреля видео с якобы имевшим место заходом на территорию Литвы военнослужащего белорусского пограничного наряда сообщаем, что на данном участке прохождение государственной границы имеет определенные особенности. В этой связи изображение с камер наблюдения искажает истинное местоположение белорусского военнослужащего», - говорится в официальном сообщении Госпогранкомитета РБ.

«По мнению Госпогранкомитета, тиражируемые заявления о том, что белорусский пограничник пересек границу и на два метра углубился на территорию Литвы, не соответствуют действительности», - сказано в сообщении.

Ведомство также сообщило, что предоставило литовской стороне объяснения по поводу еще одного нарушения госграницы от 12 апреля, когда белорусский пограничник «допустил непреднамеренный заход на территорию Литовской Республики на глубину до 1 метра».

«…однако обратной связи и запросов о предоставлении дополнительной информации от сопредельной стороны до настоящего времени не получено», - посетовали в Госпогранкомитете РБ.

Ведомство утверждает, что аналогичные нарушения со стороны литовских пограничников расследуются в рабочем порядке, «без публичного обнародования данной информации».

«Опубликование литовской стороной видео до получения официального ответа от белорусской стороны подтверждает, что главная цель подобных демонстраций – создать очередной повод в информационном поле, дискредитировать белорусскую сторону и обострить ситуацию на границе под любым предлогом», - заключает Госпогранкомитет.

Литовской стороне также рекомендовано «фиксировать и размещать в инфополе факты применения насилия со стороны литовских военнослужащих в отношении беженцев, которые происходят практически ежедневно».