Последнее обновление: 04.07.2023 10:45

Беспорядки во Франции обошлись местному бизнесу в 1 млрд. евро

Французские компании понесли убытки на сумму более 1 млрд евро из-за массовых беспорядков и погромов после убийства подростка полицейским, заявил председатель Движения предпринимателей Франции Жоффруа Ру де Безье.

По оценке Движения, за время протестов во Франции было полностью разграблено около 200 магазинов, повреждено 300 отделений банков, ограблено около 250 табачных лавок, некоторые объекты пострадали от поджогов, пишет Le Parisien.

Издание отмечает, что оценка ущерба от руководителя ассоциации не включает возможный ущерб для туризма.

"Видеозаписи погромов наносят ущерб имиджу Франции. Всегда трудно сказать, будут ли последствия долговременными, но этим летом именно когда сезон выглядел многообещающим, несомненно, снизится количество бронирований", - заявил председатель Движения предпринимателей.

Во Франции ночь с понедельника на вторник, седьмая после смерти подростка Нахеля, застреленного полицейским 27 июня, была гораздо спокойнее предыдущих. В ночь на вторник задержали более 70 человек в связи с протестами, сообщили в МВД страны.

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