Не менее 77 человек арестованы во Франции во вторую ночь беспорядков

По меньшей мере 77 человек арестованы во Франции за вторую ночь беспорядков, вызванных убийством полицией 17-летнего водителя.

17-летний подросток Наэль М, по предварительным данным, алжирец по происхождению, во вторник был остановлен полицейским патрулем за рулем автомобиля Mercedes за нарушение правил и застрелен.

Полицейские поначалу заявили, что Наэль пытался сбить их, но на опубликованном позже и верифицированном агентством AFP видео происшествие выглядит иначе.

После этого в ночь на среду в пригородах Парижа вспыхнули беспорядки. Возмущенные действиями полиции протестующие строили баррикады, стреляли по полицейским фейерверками и сожгли несколько десятков автомобилей. Полиция отвечала слезоточивым газом.