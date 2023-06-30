Последнее обновление: 30.06.2023 18:48

Несколько городов Франции вводят комендантский час

Число задержанных в связи с беспорядками во Франции приближается к 900 человек, тем временем несколько городов вводят комендантский час, чтобы предотвратить новые беспорядки, сообщает Le Figaro.

Согласно последним данным Министерства внутренних дел Франции 875 человек были задержаны в связи с беспорядками по всей территории страны. 408 из этих задержаний приходится на Париж и его пригороды.

От беспорядков пострадали 492 здания, сожжено 2000 автомобилей, совершено около 3800 хулиганских поджогов на улице. Пострадали почти 250 правоохранителей.

Между тем по меньшей мере пять небольших городов на севере Франции решили ввести комендантский час, надеясь, что это поможет предотвратить новые беспорядки. Такие меры объявили городки Клямар, Медон, Неи-сюр-Марн, Савини-ле-Тампль и Денен.

Также в столичном регионе Иль-де-Франс с вечера пятницы и до нормализации ситуации общественный транспорт будет курсировать только до 21:00 "для безопасности операторов и пассажиров".

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