Беспорядки во Франции перекинулись на юг страны

Во Франции прошла четвертая ночь беспорядков из-за возмущения смертью парня, которого застрелили во время дорожного контроля; массовые события перекинулись из Парижа на юг страны, сообщает BFMTV.

В целом ночь с пятницы на субботу выдалась существенно спокойнее предыдущей, особенно в столичном регионе. Там, кроме городка Нантер и сектора Аль в Париже, серьезных событий практически не было.

Министр иностранных дел Жераль Дарманен заявил, что по всей стране задержали 471 человека, но интенсивность беспорядков уже существенно меньше. Также он поблагодарил за работу тысячи правоохранителей.

В то же время, во многих других городах снова произошли хулиганские поджоги на улицах, погром магазинов и даже поджоги помещений мэрий.

Местом самых горячих событий стал Марсель, где участники беспорядков разбили витрины и двери многих магазинов и разворовывают товар. В городе задержали по меньшей мере 95 человек. Источник в полиции рассказал изданию, что украли в том числе оружие из охотничьего магазина, но без патронов.

Очень неспокойно было и в Лионе, где также произошли столкновения с полицией и мародерство в магазинах, преимущественно с одеждой и электроникой. В городе задержали 58 человек. 19 участников беспорядков задержали в Страсбурге, где за ночь сожгли 43 авто и десятки мусорных баков.

Напомним, протесты спровоцировала смерть 17-летнего парня-водителя, застреленного полицией во время дорожного контроля. Беспорядки начались с вечера вторника и каждой следующей ночью расширялись на новые города.

В ночь на пятницу от беспорядков пострадали 492 здания, сожжено 2000 автомобилей, совершено около 3800 хулиганских поджогов на улице. Пострадали почти 250 правоохранителей, более 800 человек были задержаны.

В связи с событиями президент Франции Эмманюэль Макрон вынужден был преждевременно покинуть саммит лидеров ЕС.