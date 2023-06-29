Последнее обновление: 29.06.2023 10:52

Беларусь ратифицировала протокол к соглашению с РФ о региональной группировке войск

Беларусь ратифицировала протокол к соглашению с Россией, касающегося деятельности региональной группировке войск.

"Ратифицировать протокол между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о внесении изменений в соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года, подписанный в городе Минске 3 декабря 2022 года", - говорится в соответствующем законе, который подписал Лукашенко.

Протоколом уточняются порядок дислокации соединений и воинских частей российской части РГВ и размещение объектов военной инфраструктуры Вооруженных сил РФ, обеспечивающих их функционирование. Относительно обеспечения выделенных в состав группировки сил стороны пришли к соглашению о возможности делать это не только самостоятельно, но и "в ином порядке по договоренности сторон".

Протокол вступит в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур.

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