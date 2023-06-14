Верхняя палата парламента РБ ратифицировала поправки в военное сотрудничество с РФ

Верхняя палата парламента РБ одобрила проект изменений в соглашение между Беларусью и РФ о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года.

«Ратификация данного Протокола отвечает национальным интересам Республики Беларусь и направлена на урегулирование вопросов дислокации соединений и воинских частей российской части региональной группировки войск, объектов военной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации, которые обеспечивают их функционирование, на территории нашей страны», - говорится в сообщении верхней палаты.