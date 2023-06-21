Власти Беларуси приговорили ресторатора Прокопьева к 25 годам лишения свободы

Белорусские власти заочно вынесли экс-ресторатору Вадиму Прокопьеву максимально возможное наказание – лишение свободы на срок 25 лет со штрафом в размере 1000 базовых величин (37 тыс. рублей).

«Генеральная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 18 граждан, которым инкриминированы акты терроризма, деяния, направленные на захват государственной власти в Республике Беларусь неконституционным путем, а также другие представляющие повышенную общественную опасность преступления», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

Наиболее активным и опасным участникам преступного сообщества Владиславу Войтеховичу, его отцу Виталию Войтеховичу, а также Лисовскому, Чемякину, Савенкову и Хамицевичу назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 16 лет до 21 года с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Остальным обвиняемым по уголовному делу назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 до 14 лет.

В соответствии со ст.60 Уголовного кодекса Республики Беларусь ряд обвиняемых лишен воинских и специальных званий.

Обвиняемые признаны виновными в совершении следующих преступлений в разных сочетаниях:

покушении на захват государственной власти неконституционным путем и иных действиях, совершенных с названной целью (ч.1 ст.14 и ч.2 ст.357, ч.1 ст.357 УК);

создании экстремистского формирования, руководстве им и участии в нем (ч.ч.1, 3 ст.361-1 УК);

приготовлении к акту терроризма в отношении государственного деятеля (ч.1 ст.13 и ч.1 ст.359 УК);

приготовлении к насилию и угрозе его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел (ч.1 ст.13 и ст.364 УК);

приготовлении к актам терроризма, в том числе совершенным повторно, группой лиц по предварительному сговору, а также в составе организованной группы (ч.1 ст.13 и ч.ч.2, 3 ст.289 УК);

покушении на акты терроризма, в том числе повторно, организованной группой (ч.1 ст.14 и ч.3 ст.289 УК);

совершении акта терроризма повторно, организованной группой (ч.3 ст.289 УК);

злоупотреблении властью и служебными полномочиями, а также подстрекательстве к такому преступлению (ч.3 ст.424, ч.5 ст.16 и ч.3 ст.424 УК);

незаконных действиях в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, в том числе совершенных повторно, группой лиц по предварительному сговору, а также в пособничестве совершению таких преступлений (ч.ч.1,2 ст.295-3; ч.6 ст.16 ч.ч.1, 2 ст.295-3 УК);

незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов, в том числе совершенных повторно, организованной группой (ч.ч.2, 3, 4 ст.295 УК);

незаконном перемещении через Государственную границу Республики Беларусь огнестрельного оружия и боеприпасов, в том числе повторно, организованной группой (ч.ч.2, 3 ст.333-1 УК);

активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти (ч.1 ст.342 УК);

бездействии должностного лица, повлекшем тяжкие последствия (ч.3 ст.425 УК);

недонесении о достоверно известном готовящемся особо тяжком преступлении (ч.2 ст.406 УК);

уклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере (ч.2 ст.243 УК).

«…часть обвиняемых, действуя в составе организованной Прокопьевым группы, признанной экстремистским формированием, и под руководством последнего, вступила в заговор и покушалась на захват государственной власти неконституционным путем. Они готовились к совершению актов терроризма, избрав в качестве потенциальных жертв действующих сотрудников органов внутренних дел, судью и депутата Палаты представителей Национального собрания РБ», - сказано в сообщении.