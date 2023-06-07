Последнее обновление: 07.06.2023 17:01

Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу

Россия Софья Сапега вышла на свободу на основании помилования Лукашенко.

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