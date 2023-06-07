Главная
Новости
Финансы
Нефть
Карта сайта
Последнее обновление: 07.06.2023 17:01
Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу
07.06.2023 18:12
|
АФН
Категории:
Беларусь
Протесты
Репрессии
Россия Софья Сапега вышла на свободу на основании помилования Лукашенко.
Ранее по теме
06.06 12:39
В Новополоцке уволили всех задержанных медиков из-за слива информации о Бабарико
06.06 10:14
Экстрадированную из РФ Яну Пинчук приговорили к 12 годам колонии
01.06 14:20
Экс-депутат парламента РБ Елена Анисим бала арестована на 12 суток
26.05 17:57
МВД Беларуси дополнило список «причастных к экстремизму» лиц
11.05 16:16
Создатель магазина нацсимволики Symbal.by приговорен к 13 годам лишения свободы
<
Май 2023
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Июнь 2023
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Экономика
07.06 18:09
Индийские чиновники обсудили с Госдепом США санкции против российских алмазов
07.06 17:47
Украина договорилась с ОЭСР о четырехлетней программе сотрудничества
07.06 16:56
СК Беларуси решил расследовать экспортную контрабанду сигарет
07.06 13:09
Белорусский рубль снизился к основным валютам 7 июня на БВФБ
07.06 11:47
Экспорт Китая в мае упал на 7,5%, импорт сократился на 4,5%
07.06 11:46
Население Беларуси за 5 месяцев 2023 года продало $3,1 млрд. наличной валюты
07.06 11:08
ЕС готовит запрет на участие Huawei в строительстве сетей 5G
07.06 10:35
Доллар и юань растут на торгах на БВФБ
07.06 09:41
Золотовалютные резервы Беларуси в мае 2023 года сократились на $96,1 млн.
06.06 18:36
Власти РБ вынесли приговоры топ-менеджерам "Газпром трансгаз Беларусь"
06.06 18:33
Украина приостановит выплату долгов Франции: подписано соглашение
06.06 18:02
Всемирный банк улучшил прогноз роста мировой экономики в 2023 году до 2,1%
06.06 17:58
Лукашенко одобрил проект соглашения об услугах и инвестициях в СНГ
06.06 13:10
Белорусский рубль укрепился к основным валютам 6 июня на БВФБ
06.06 12:33
Лукашенко потребовал увеличить до 5 лет срок отработки выпускников вузов по целевому набору
06.06 11:21
Совмин РБ утвердил правила определения продукции для параллельного импорта
06.06 10:32
Власти РБ усилят госнадзор за подконтрольными государству предприятиями
06.06 10:26
Доллар и юань снижаются на торгах БВФБ
06.06 10:18
Еврокомиссия продлила ограничения на импорт сельхозпродукции из Украины в ряд стран ЕС
06.06 08:18
Продажи новых авто в мае 2023 года незначительно снизились по сравнению с апрелем
06.06 07:58
ЕС поддержал проект резолюции МОТ о санкциях против Беларуси
05.06 18:22
Госконтроль РБ выявил зарплаты в конвертах в одной из компаний Гродно
05.06 17:29
IATA повысила прогноз прибыли мировой авиаотрасли в 2023 году более чем в 2 раза
05.06 17:19
Минсельхозпрод вывел Беларусь в пятерку экспортеров молочной продукции
05.06 17:07
FAO: Мировые цены на продовольствие в мае снизились
Главное
Политика
Экономика
Энергетика
Общество
afn.by заблокирован Мининформом
Помоги сайту
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация
|
Права на использование