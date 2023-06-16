Последнее обновление: 16.06.2023 13:12

В Литве задержана крупная партия белорусских контрабандных сигарет

Главный комиссариат полиции Мариямпольского округа Литвы сообщил о задержании жителя, у которого было обнаружено большое количество контрабандных сигарет белорусского производства.

По данным правоохранительных органов, в ходе операции был задержан житель города Мариямполе: при обыске в гараже его жилого дома было обнаружено 27 коробок c контрабандными сигаретами: NZ Gold, Minsk Superslims, Prince Rod, Minsk Superslims (Red), Prince Rich и NZ Gold Compact.

По данному факту начато досудебное расследование в соответствии с ч. 3 ст. 199-2 УК ЛР. Гражданин задержан. Досудебное расследование контролируют прокуроры Мариямпольской окружной прокуратуры Каунасского района, сообщают литовские медиа.

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