Смоленская таможня арестовала белорусскую табачную контрабанду на 46 млн рублей

Мобильная группа Смоленской таможни во взаимодействии с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Смоленской области выявила 409 тыс. пачек белорусских сигарет без специальных российских акцизных марок в грузовике, перевозившем замороженную вишню.

Общая стоимость задержанного товара составляет 46 млн. российских рублей.

Большегруз следовал из Беларуси в Москву и был остановлен таможенниками в районе населенного пункта Кругловка (Смоленская область). По документам фура перевозила 20 тонн быстрозамороженной вишни без косточек китайского производства, однако за рядом коробок с ягодой таможенники обнаружили крупную партию нелегальных сигарет.