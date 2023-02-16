Последнее обновление: 16.02.2023 18:21

Польские службы ликвидировали группу контрабандистов белорусских сигарет

Власти Польши ликвидировали преступную группу, ответственную за крупнейшую в истории контрабанду сигарет из Беларуси, сообщила в четверг пресс-служба погранстражи Польши.

"В 2020-2021 годах ОПГ контрабандой вывезла из Беларуси в Польшу более 18,8 млн пачек сигарет, что нанесло Государственному казначейству ущерб в размере более 437 млн злотых ", - говорится в сообщении.

Задержаны 18 граждан Польши, включая 7 сотрудников таможни, работавших на закрытом намедни погранпункте в Бобровниках.

По версии следствия, преступной группой руководил задержанный в Варшаве 59-летний гражданин Польши. Он отвечал за покупку сигарет в Беларуси, организацию их незаконной перевозки в Польшу и сбыт контрабанды. По месту его жительства нашли 190 тысяч злотых, 95 тысяч евро и 6 кг золота.

Семь сотрудников таможни получили вознаграждение в размере не менее 400 тысяч евро за обеспечение беспрепятственного провоза табачной контрабанды через белорусско-польскую границу в грузовиках. Таможенники арестованы на три месяца до суда.

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