СК Беларуси решил расследовать экспортную контрабанду сигарет

Следственный комитет сообщил о расследовании дела о контрабандном экспорте белорусских около 20 тыс. пачек сигарет в Великобританию.

«46-летний мужчина в июле 2020 года придумал схему заработка за счет продажи в теневом обороте табачных изделий на территории Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Для этого он создал и возглавил организованную группу, в число участников которой входили двое его знакомых», - говорится в сообщении ведомства.

Обвиняемые отправляли груз в алюминиевых тайниках от имени вымышленных лиц. Посредник обеспечивал систематическую отправку грузов воздушным транспортом по сети международной компании экспресс-доставки с сокрытием их от таможенного контроля. За оказанную помощь он получал денежное вознаграждение, однако в истинные цели отправки сигарет посвящен не был.

Всего за несколько месяцев они «заработали» около 350 тысяч рублей, сообщил СК.