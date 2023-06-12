Власти Беларуси объявили сайт "Зеркало" экстремистским формированием

МВД Беларуси признало экстремистским формированием сайт Zerkalo.io – проект бывших сотрудников портала tut.by.

«Группа граждан, объединенных под названием «Зеркало / Zerkalo.io», осуществляет экстремистскую деятельность посредством ряда интернет-ресурсов, а также визуального материала (изображения, логотипа, цифрового водяного знака и т. п.) либо текста «Zerkalo.io» с какими-либо надписями или без использования надписей, вне зависимости от носителя информации (флаги, транспаранты, вымпелы, эмблемы, шевроны, нашивки, стикеры, наклейки, значки, элементы одежды, предметы обихода и т. п.)”, – говорится в сообщении ведомства.

Перечень организаций, формирований и индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, уже насчитывает 134 «экстремистских формирования».