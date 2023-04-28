Белорусские журналисты выиграли дело против Беларуси в ООН

Комитет ООН по правам человека рассмотрел обращения четырех белорусских журналистов и признал Беларусь виновной в нарушении их права на законное право на сбор и распространение информации, закрепленное в статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Некоторое время назад в Комитет ООН по правам человека через своих адвокатов обратились Татьяна Смоткина, Дмитрий Лупач, Тамара Щапеткина и Лариса Щиракова, сообщщают белорусские правозащитники.

Суть жалобы заключалась в том, что Беларусь нарушила право журналистов на свободу слова. Страна привлекла этих журналистов к ответственности и на всех наложила административные штрафы за распространение продукции СМИ без надлежащей аккредитации.

Беларусь обязана принять соответствующие меры для компенсации наложенных на журналистов штрафов и других судебных издержек, понесенных авторами в связи с национальным разбирательством.