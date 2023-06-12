Последнее обновление: 12.06.2023 10:47

Пакистан получил первую партию российской нефти с дисконтом

Первая партия российской сырой нефти в рамках нового соглашения, заключенного между Пакистаном и РФ прибыла в воскресенье в порт Карачи.

Об этом сообщил премьер Пакистана Шехбаз Шариф в Twitter. Нефть поставляется со скидкой.

"Я выполнил еще одной обещание перед нацией. Рад объявить, что первая в истории партия дисконтной российской нефти прибыла в Карачи и будет разгружена завтра (в понедельник -ред.)", - отметил Шариф.

Глава пакистанского правительства также поблагодарил всех, кто "внес свой вклад в воплощение в жизнь обещания импорта российской нефти".



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