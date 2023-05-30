Лукашенко сменил главу Госпогранкомитета

Лукашенко 30 мая рассмотрел кадровые вопросы и назначил Константина Молостова председателем Государственного пограничного комитета.
Лукашенко также дал согласие на назначение:
Хмеля Андрея Валерьевича - председателем Гродненского горисполкома, членом Гродненского облисполкома
Мороза Игоря Александровича - председателем Оршанского райисполкома
Лодыги Анатолия Михайловича - председателем Солигорского райисполкома
Карловича Юрия Петровича председателем Клецкого райисполкома
Передни Вадима Александровича - главой администрации Первомайского района Минска.