Лукашенко сменил гендиректоров на Белшине и Белмедтехнике

Лукашенко в понедельник 27 марта рассмотрел кадровые вопросы и дал согласие на назначение:
Петрожицкого Дмитрия Евгеньевича- первым заместителем председателя Гомельского облисполкома,
Лазаревич Надежды Анатольевны- первым заместителем председателя Минского горисполкома,
Черникова Александра Владимировича- заместителем председателя Минского горисполкома,
Лободинского Сергея Николаевича- председателем Брестского горисполкома,
Горбача Александра Анатольевича- председателем Добрушского райисполкома,
Завацкого Анатолия Николаевича- председателем Вилейского райисполкома,
Колоса Дмитрия Анатольевича- председателем Узденского райисполкома,
Ермолицкого Сергея Владимировича- председателем Круглянского райисполкома,
Мелконяна Геворга Гарниковича - председателем Хотимского райисполкома,
Акулича Дмитрия Михайловича - председателем Чаусского райисполкома,
Морозова Виталия Михайловича - главой администрации Железнодорожного района Гомеля,
Сысоя Игоря Анатольевича- генеральным директором ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение",
Ковалева Александра Валентиновича - генеральным директором ОАО "Белшина",
Соглаева Сергея Николаевича - генеральным директором ОАО "Доломит",
Демиденко Игоря Михайловича - генеральным директором производственно-торгового РУП "Белмедтехника",
Горбича Юрия Леонидовича- заместителем министра здравоохранения,
Картуна Андрея Михайловича - заместителем министра экономики,
Василевской Натальи Валерьяновны - заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли,
Голуба Игоря Владимировича - директором Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций,
Власика Дмитрия Леонидовича - управляющим делами Брестского облисполкома,
Козела Дмитрия Ивановича - председателем Гомельского райисполкома,
Кириченко Петра Алексеевича - членом Гомельского облисполкома,
Липовской Юлии Викторовны - членом Гомельского облисполкома,
Саксонова Александра Александровича - членом Могилевского облисполкома,
Кравцова Сергея Владимировича - генеральным директором РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию",
Токуна Олега Валерьевича - заместителем начальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства.