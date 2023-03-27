Лукашенко сменил гендиректоров на Белшине и Белмедтехнике

Лукашенко в понедельник 27 марта рассмотрел кадровые вопросы и дал согласие на назначение:

Петрожицкого Дмитрия Евгеньевича- первым заместителем председателя Гомельского облисполкома,

Лазаревич Надежды Анатольевны- первым заместителем председателя Минского горисполкома,

Черникова Александра Владимировича- заместителем председателя Минского горисполкома,

Лободинского Сергея Николаевича- председателем Брестского горисполкома,

Горбача Александра Анатольевича- председателем Добрушского райисполкома,

Завацкого Анатолия Николаевича- председателем Вилейского райисполкома,

Колоса Дмитрия Анатольевича- председателем Узденского райисполкома,

Ермолицкого Сергея Владимировича- председателем Круглянского райисполкома,

Мелконяна Геворга Гарниковича - председателем Хотимского райисполкома,

Акулича Дмитрия Михайловича - председателем Чаусского райисполкома,

Морозова Виталия Михайловича - главой администрации Железнодорожного района Гомеля,

Сысоя Игоря Анатольевича- генеральным директором ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение",

Ковалева Александра Валентиновича - генеральным директором ОАО "Белшина",

Соглаева Сергея Николаевича - генеральным директором ОАО "Доломит",

Демиденко Игоря Михайловича - генеральным директором производственно-торгового РУП "Белмедтехника",

Горбича Юрия Леонидовича- заместителем министра здравоохранения,

Картуна Андрея Михайловича - заместителем министра экономики,

Василевской Натальи Валерьяновны - заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли,

Голуба Игоря Владимировича - директором Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций,

Власика Дмитрия Леонидовича - управляющим делами Брестского облисполкома,

Козела Дмитрия Ивановича - председателем Гомельского райисполкома,

Кириченко Петра Алексеевича - членом Гомельского облисполкома,

Липовской Юлии Викторовны - членом Гомельского облисполкома,

Саксонова Александра Александровича - членом Могилевского облисполкома,

Кравцова Сергея Владимировича - генеральным директором РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию",

Токуна Олега Валерьевича - заместителем начальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства.