ЕС разрешил России достроить свою АЭС в Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейская комиссия дала зеленый свет на дальнейшее участие "Росатома" в достройке единственной венгерской атомной электростанции "Пакш".

Об этом Сийярто сказал в четверг перед участием в заседании министров иностранных дел стран ЕС, передает Euronews.

Глава венгерского МИД напомнил, что контрактам на строительство новых блоков АЭС "Пакш" уже девять лет, и за это время изменились юридические и технические обстоятельства.

Для скорейшего завершения строительства необходимо внести изменения в контракты, критерии которых были согласованы в Москве с представителями "Росатома". Эти изменения Будапешт передал в Европейский Союз для утверждения в соответствии с европейским законодательством, и Европейская комиссия в среду их одобрила.

Сийярто сказал, что решение Еврокомиссии ускорит реализацию проекта "Пакш" и позволит ввести в эксплуатацию "Пакш-2" в начале 2030-х годов.

"Ядерная энергетика имеет решающее значение для Венгрии, и строительство новых блоков АЭС "Пакш" является долгосрочной гарантией безопасности энергоснабжения Венгрии", – отметил он.

Речь идет о проекте "Пакш II" – расширение атомной электростанции "Пакш" стоимостью 12 миллиардов евро, которое осуществляется под руководством "Росатома" и финансируется преимущественно за счет российского государственного кредита.

Именно этот проект является одной из причин, почему Венгрия активно выступает против любых санкций против ядерного сектора России.