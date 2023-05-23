Министр энергетики Катара грозит Европе и человечеству энергетическим кризисом

Европа пока не столкнулась с настоящими трудностями в плане дефицита нефти и газа, заявил на Катарском экономическом форуме министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби.

"Единственное, что спасло человечество и Европу в этом году - это теплая зима и снижение экономической активности", - заявил катарский чиновник. - "В случае, если экономика вновь начнет набирать обороты в 2024 году, и настанет обычная зима - тогда, я думаю, худшее впереди".

Также аль-Кааби и его саудовский коллега принц Абдель Азиз бен Салман заявили на форуме, что в условиях нехватки инвестиций в нефтегазовую отрасль миру грозит энергетический кризис, передает Интерфакс. Он отметил, что если европейские страны смогут не предвзято относиться к поставщикам нефти и газа и проведут нужные переговоры, то им удастся найти "разумное решение проблем".

В марте Еврокомиссия предложила реформировать структуру рынка электроэнергии ЕС для увеличения доли возобновляемых источников энергии, поэтапного отказа от газа, защиты потребителей от скачков цен, а также для повышения конкурентоспособности промышленности.