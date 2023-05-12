Минобороны РБ: Водитель фуры напал на группу военнослужащих

В минувший четверг водитель фуры напал на группу военнослужащих на участке трассы М-5, сообщило Минобороны РБ.

«Вчера вечером на участке автодороги М-5 водителем большегрузного автомобиля была осуществлена попытка нападения с применением взрывного устройства, изготовленного из пиротехнических средств, на группу военнослужащих, принимающих участие в усилении участков Государственной границы», - говорится в сообщении ведомства.

«После нападения водитель попытался скрыться. Действиями, предпринятыми военнослужащими, автомобиль был блокирован, а 51-летний водитель задержан и передан сотрудникам правоохранительных органов. Никто из военнослужащих не пострадал. В действиях водителя усматриваются признаки экстремизма», - также сказано в сообщении.