СК завершил расследование дела об администрировании экстремистской интернет-структуры

Следственный комитет РБ завершил расследование дела в отношении жителя Минска, которого обвиняют в администрировании 30 экстремистских чатов и участии в массовых беспорядках, сообщает Следственный комитет Беларуси.

«Он администрировал более 30 чатов, которые под жестким контролем и управлением из-за рубежа наполнял экстремистскими материалами. Мужчина формировал состав экстремистских сообществ, распределял роли и организовывал участие их членов в акциях протеста. Помимо этого, он принимал меры по сплочению и увеличению численности сообществ: морально поддерживал их в беседах частного характера, организовывал проведение совместного досуга, распространение агитационной продукции, нанесение рисунков и надписей экстремистского характера на фасады зданий", - пояснил представитель СК по г.Минску.

Он также отметил, что «для повышения эффективности своей преступной деятельности и вовлечения в противоправное поведение большего количества граждан руководители террористической организации Nexta создали единую информационную интернет-структуру с приставкой "97". Она охватывала население практически всех крупных городов нашей страны. Данная сеть насчитывала не менее 50 региональных чатов. Их администрировали и модерировали более 80 граждан Беларуси и сопредельных государств. Под видом обсуждения актуальных региональных и социально-бытовых вопросов они скрывали свою главную цель - дестабилизацию обстановки и последующий захват государственной власти в Беларуси неконституционным путем".