Последнее обновление: 03.05.2023 16:00

Власти РБ заочно приговорили Яна Рудика к 19 годам лишения свободы, Степана Путило – к 20

Минский областной суд заочно приговорил Степана Путило к 20 годам колонии, Яна Рудика – к 19 годам колонии.

Власти обвиняют Путило и Рудика в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении Лукашенко, распространении заведомо ложных сведений о Беларуси и других преступлениях.

«Согласно обвинению, фигуранты, среди которых также Роман Протасевич, в разное время с 2020 года, находясь преимущественно в Польше, исполняя общий план заговора с целью захвата государственной власти в Беларуси неконституционным путем, реализуя роли и задачи возглавляемой ими управляемой устойчивой группы, публиковали в сетях каналов NEXTA и "Беларусь головного мозга" информационные материалы, имеющие деструктивные цели. Кроме того, обвиняемые призывали протестно настроенных граждан совершать акты терроризма», - сообщает БелТА.

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