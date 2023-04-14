Последнее обновление: 14.04.2023 18:13

СК Беларуси заочно обвиняет 4-х человек в нападении на посольство РБ в Лондоне

Следственный комитет Беларуси начал специальное производство в отношении четырех человек, которые в декабре 2021 года в Лондоне совершили нападение на сотрудников дипмиссии возле здания посольства РБ.

«начат процесс специального производства в отношении Боговкова В.С., Зуева М.В., Рябушко С.П., Напреенко А.В., , которые в декабре 2021 года в Лондоне совершили нападение на сотрудников дипмиссии возле здания Посольства Республики Беларусь в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», - говорится в сообщении СК.

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