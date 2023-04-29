Последнее обновление: 29.04.2023 13:08

Власти РБ понизили цену на газ для крупных потребителей

Министерство антимонопольного регулирования и торговли РБ задним числом на 10 рублей и 40 копеек понизило цену на природный газ, отпускаемый крупным потребителям., следует из постановления №31 от 18 апреля 2023 года.

«Установить отпускную цену на природный газ … юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при потребленном объеме природного газа в 2022 году от 600 млн. куб. м … в размере 464,06 белорусского рубля за 1000 куб. м», - сказано в документе.

Новая цена вводится действует с 1 апреля 20223 года.

Примечательно, что с 1 марта цена на газ для крупных потребителей была установлена на уровне 474,10 рубля за 1 тыс. кубометров.

Данное постановление не распространяется на юрлиц и ИП, использующих природный газ для производства азотных удобрений.

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