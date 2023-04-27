В Беларуси с 1 мая 2023 года повышается бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения, следует из постановления Минтруда и соцзащиты РБ №12 от 20 апреля 2023 года.

Размер бюджета с 1 мая составит 352 рубля 13 копеек, что на 3,1% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 февраля по 30 апреля 2023 года.

В результате с 1 мая повышаются размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей. Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 10 БПМ или 3 521,30 руб., второго и последующих детей - 14 БПМ или 4 929,82 руб.

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности составит 100% БПМ или 352,13 руб.

Ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет составит 50% БПМ или 176,07 руб. Ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством):

- на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида) - 50% БПМ или 176,07 руб.

- на ребенка-инвалида старше 3 лет - 70% БПМ или 246,49 руб.

пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное):

- c I и II степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет - 100% БПМ или 352,13 руб.

- с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет - 120% БПМ или 422,56 руб.

Ежемесячное пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, составит 70% БПМ или 246,49 руб.