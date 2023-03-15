Последнее обновление: 15.03.2023 19:25

Реальные доходы белорусов в январе 2023 года упали на 0,9%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе 2023 года снизились на 0,9% к уровню января 2022 года, сообщил Белстат.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,8%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,2%.

Реальные располагаемые денежные доходы - денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

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