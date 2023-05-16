Денежные доходы населения Беларуси в I квартале 2023 года выросли на 0,3%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в I квартале 2023 года выросли на 0,3% к уровню I квартала 2022 года.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 63,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,9%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,2%, доходы от собственности и прочие доходы – 5%, сообщает Белстат.

Реальные денежные доходы - денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.