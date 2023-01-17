Последнее обновление: 17.01.2023 17:26

Реальные денежные доходы населения Беларуси за 11 месяцев упали на 3,7%

Реальные денежные доходы населения Беларуси (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-ноябре 2022 г. составили 96,3% к уровню января-ноября 2021 г.

Как сообщает Белстат, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,7%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,3%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,8%.

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