Кочанова предлагает ввести учет социальной значимости гражданина

Спикер верхней палаты парламента РБ Наталья Кочанова высказалась за введение в стране учета социальной полезности гражданина.

Систему начисления социальных баллов уже несколько лет применяет властвующая компартия Китая во главе со ставшим бессменным генсеком товарищем Си.

«…все должны понимать: чтобы спокойно жить в чистой, уютной и благополучной стране, получать бесплатное лечение и образование, субсидии по оплате коммунальных услуг и проезда в общественном транспорте, другие социальные блага, необходимо прилагать немало усилий. Все это финансируется из бюджета, а бюджет формируется из отчислений, которые платит каждый трудящийся», - сказала Кочанова в интервью «Советской Белоруссии».

«От социального иждивенчества надо уходить… Мы уже неоднократно подступались к учету социальной полезности граждан. Все время боимся кого-то обидеть. А с другой стороны, разве тем, кто добросовестно и усердно работает и за счет своих налогов содержит не занятых в экономике, не обидно?! Надо серьезно обсудить эту тему с народом», - предложила она.

«Обсуждение с народом», по ее же словам, должно пройти в форме «масштабного социологического исследования», дискуссий «на диалоговых площадках и в СМИ».

«Пусть люди сами определят, где здесь мера социальной справедливости», - заключила Кочанова.

Фамилий этих людей она перечислить постеснялась…