Лукашенко подписался под смертной казнью за измену госчиновника

Лукашенко подписал поправки в кодексы по вопросам уголовной ответственности, предусматривающие в том числе и смертную казнь за измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим.

«За ряд преступлений антигосударственной направленности устанавливается дополнительное наказание в виде штрафа в размере до 50 тыс. базовых величин. Данная мера призвана обеспечить безусловное возмещение вреда, причиненного такими деяниями, и лишение совершивших их лиц средств для продолжения преступной деятельности», - говорится в официальном комментарии к подписанному закону.

Вводится уголовная ответственность за пропаганду терроризма, дискредитацию Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, военизированных организаций и нарушение требований по защите государственных секретов.

С трех до десяти суток увеличивается срок задержания лиц, подозреваемых в совершении измены государству, заговоре или иных действиях с целью захвата государственной власти, шпионаже и агентурной деятельности, что необходимо для обеспечения максимально качественного проведения оперативно-следственных мероприятий по соответствующим делам.

«…предусматривается освобождение от уголовной ответственности лиц, осуществлявших подготовку к нападению на учреждения, пользующиеся международной защитой, или к совершению диверсии, но отказавшихся от своих намерений и оказавших содействие в предотвращении указанных преступлений», - также сказано в комментарии.