Последнее обновление: 06.04.2023 18:02

Силовики задержали замдиректора завода в Минске за «деструктивную деятельность»

МВД Беларуси сообщило о задержании 37-летнего замдиректора завода в Минске по результатам мониторинга соцсетей.

«Мужчина разместил на своей странице информацию экстремистского характера, а также сведения о том, что перечислял деньги в организацию, признанную экстремистской. Кроме того, он неоднократно принимал участие в несанкционированных массовых мероприятиях», - говорится в сообщении ведомства.

«По месту жительства и работы задержанного проведены осмотры, изъята оргтехника», - также сказано в сообщении.

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