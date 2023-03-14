Власти РБ пополнили список экстремистских материалов книгой, журналами, видеоклипом

Белорусские власти объявили экстремистскими материалами и включили в соответствующий перечень книгу, журналы, видеоклип и календарь.

В частности экстремистскими объявлены книга «Апошняя кнiга пана А» Альгерда Бахаревича, журнал «Наша Гісторыя» (номера: № 2 (19) – 2020 г., № 8 (25) – 2020 г., № 9 (26) – 2020 г., № 3 – 2018 г., № 5 – 2018 г., № 4 (9) – 2019 г., № 1 (18) – 2020 г., № 3 (20) – 2020 г., № 11 (28) – 2020 г.); журнал «Arche Пачатак» (нумары: № 4 (163) – 2019 г., № 3 (166) – 2020 г., № 4 (159) – 2018 г.).

Также экстремистскими названы «Не маўчы па-беларуску 2021 з малюнкамi i словамi»; видеоклип «Sumarok - Чэрцi»; telegram-чат «Копыль».