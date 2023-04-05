Преемник Макея приставлен к приехавшей в Минск «первой леди» Зимбабве

Нынешний глава МИД Беларуси Сергей Алейник приставлен ответственным за приехавшую в Минск жену президента Зимбабве Оксилию Мнангагва, сообщают официальные медиа.

Визит Оксилии в Беларусь проходит в рамках договоренности между Лукашенко и Мнангагвой. На встрече Алейника с Мнангагвой, судя по официальным фото, присутствовал «оружейный барон» Александр Зигман.

Сообщается, что ключевыми темами во время визита «первой леди Зимбабве» станут вопросы здравоохранения, медицинской науки, охраны материнства и детства.

В частности, пресс-служба Минздрава сообщила о том, что Оксилия уже успела побывать в Республиканском клиническом медицинском центре управления делами президента, Ее лично встречала главврач Ирина Абельская.

«Посещение началось с видеопрезентации, а после гостье показали отделения, которые занимаются скринингами онкологических заболеваний, женским здоровьем, диагностикой и реабилитацией, обучением специалистов», - говорится в сообщении.

«Сегодня же первая леди Зимбабве посетит РНПЦ «Мать и дитя», встретится с министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем, обсудит перспективы сотрудничества в сфере охраны материнства и детства», - сообщает ведомство.