КГБ Беларуси сообщил об аресте граждан Польши за шпионаж

КГБ Беларуси арестовал нескольких граждан Польши и балтийских стран за «совершение агентурных операций», сообщил сегодня глава КГБ РБ Иван Тертель.

По его словам, в отношении Беларуси была активизирована разведывательно-подрывная деятельность.

«Приоткрою вам секрет: нами задержано некоторое количество граждан Польши при совершении активных операций по агентурной связи на нашей территории. Задержаны предатели, с которыми они работали на нашей территории», - заявил Тертель.

«Конечно, польская сторона любыми способами хочет добиться обмена на кого-либо из этих своих граждан. Однако никто из задержанных ими лиц, работающих якобы в интересах Республики Беларусь, задач спецслужб Республики Беларусь не выполняет", - отметил он.

"Ситуация на самом деле там в стране очень и очень непростая, поэтому ищутся любые поводы, чтобы укрепить имидж действующей власти на фоне экономических проблем. Действительно, польская сторона заявила о задержании большого количества граждан, в том числе Республики Беларусь, которые якобы причастны к деятельности Комитета госбезопасности. Смею вас заверить, что это на самом деле не соответствует действительности. Никто из задержанных на территории Польши не имеет отношения к деятельности белорусских спецслужб. Сам лично проверял, готов за это ручаться и нести ответственность", - утверждает Тертель.