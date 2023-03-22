Лукашенко: Польша предлагает Беларуси обмен задержанных по подозрению в шпионаже на РФ

Польские власти якобы предлагают Беларуси обменять задержанных в марте по подозрению в шпионаже в интересах России, заявил сегодня Лукашенко.

"Они уже ответить ничем не могут. Знаете, арестовали там украинцев и белорусов: "О чудеса! На Россию работали". Украинцы, белорусы и прочие. Но никто ничего не доказывает, никто ничего не показывает, что ж это за люди, которые работали на Россию. Шпионами объявили. Все просто: хотят обменять. Хватают людей, чтобы предложить России или Беларуси обмен на кого-то. Уже предлагали", - заявил Лукашенко в Хатыни.

Власти Польши в начале марта задержали 9 граждан стран Восточной Европы по обвинению в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий. Официально о нацпринадлежность задержанных не уточнялась. Белорусские госмедиа сообщили, что трое из задержанных – граждане Беларуси.