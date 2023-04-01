Зеленский: Лукашенко больше ничего не решает

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что намерение России развернуть ядерное оружие в Беларуси свидетельствует о его неудачной встрече с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом Зеленский сказал в пятницу на пресс-конференции по итогам Бучанского саммита по справедливости и ответственности за российскую агрессию, в котором приняли участие представители 47 государств и организаций.

"Первое: необходимо было показать какую-то субъектность, которую Россия под управлением президента Путина полностью потеряла. Второе: это еще раз подчеркивает то, что надо показывать какие-то политические шаги или "победы" президенту России, но он на поле боя не смог это сделать", - заявил Зеленский.

В то же время он добавил, что теперь совершенно понятно, чем закончится кровавая война, начатая Россией.

"Вопрос в том, что он не жалеет наших людей и убивает их. Но он и не считает своих людей. Но это уже дела Российской Федерации", - сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский считает, что заявления о размещении российского ядерного оружия в Беларуси свидетельствуют о полной потере какой-либо субъектности Александром Лукашенко.

"Я думаю, что он больше не решает, какое оружие находится на его территории", - сказал Зеленский.