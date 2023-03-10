Посол Украины: Главная задача – чтобы с территории Беларуси не было нападения на Украину

Украина использует все возможности для того, чтобы удержать Лукашенко от действий, которые могут представлять угрозу на северных границах.

Об этом заявил посол Украины Игорь Кизим в интервью Liga.net, подчеркнув, что никаких официальных переговоров с Лукашенко не существует

«Наш президент (Владимир Зеленский) четко сказал, что официальные переговоры не ведутся. Кто там общался или не общался – мне сложно сказать. Но чтобы удержать Лукашенко от действий, которые могут представлять угрозу на северных границах, все возможности стоят того, чтобы их применять. Очевидно, что нам не нужен новый фронт на 1084 км», - заявил Кизим.

«Лукашенко и пропагандисты не раз говорили, что был контакт. Как элемент публичной дипломатии – вполне возможно… Наша главная задача – чтобы с территории Беларуси не было нападения на Украину. И для этого все возможности должны быть использованы. Будь то личный посланник или просто общественная организация – обсудить это можно.

Например, когда шли переговоры тут с россиянами, я участвовал, я знаю, что происходило, какие документы предлагались. Это было официально. А что здесь происходит… Где эти встречи – в Украине, на площадках ОБСЕ, ООН привозили ли каких-то эмиссаров? От какой партии? Я не хочу гадать. Есть официальный канал. Он предусматривает привлечение МИД и посла. Такого не было», - заключил дипломат.

Комментируя недавний выпад Лукашенко в адрес Зеленского, Кизим ответил: «Спикер МИД Олег Николенко четко сказал, что это от бессилия».

«Лукашенко всегда позволял себе оскорбительные высказывания. Это его стиль, он такой человек. С моей точки зрения, он оскорбил сам себя и ту часть беларуского общества, которая его поддерживает. Но это от бессилия. Можно еще вспомнить слова его ближайшего друга Путина: "Кто сам обзывается – тот так и называется". Вот оно до них доходит. Они любят повторять такие вещи и копировать своего лучшего друга», - добавил дипломат.