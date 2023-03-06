Глава ЕЦБ назвала преждевременными утверждения о победе над инфляцией в еврозоне

Базовая инфляция в еврозоне останется высокой в ближайшее время, и Европейский центральный банк продолжит повышать ставки для снижения темпов роста потребительских цен, заявила изданию El Correo глава ЕЦБ Кристин Лагард.

"Мы добиваемся прогресса, но нам все еще предстоит немало работы, - сказала она. - Пока экономика демонстрирует устойчивость, показатели занятости хорошие, а безработица находится на минимальном уровне в истории".

В феврале инфляция в еврозоне замедлилась до 8,5% с январских 8,6%, тогда как в октябре 2022 года показатель достигал рекордных 10,6%. Индекс CPI Core, не включающий цены на продукты питания и энергоносители, обновил исторический максимум и вырос на 5,6%, передает Интерфакс.

Объявлять победу над инфляцией в еврозоне пока слишком рано, отметила Лагард, добавив, что центробанк "очень, очень вероятно" повысит ставки на 50 базисных пунктов на следующем заседании, которое состоится 16 марта.

За последний год ЕЦБ повысил ставки на 3 процентных пункта. Рынок ожидает, что ключевая ставка по депозитам достигнет 4% в текущем году по сравнению с 2,5% сейчас. Рекордного значения ставка достигала в 2001 году - 3,75%.